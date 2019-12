Kerk Hollum heeft zijn kruis en windwijzer terug

De kerk van Hollum op Ameland wordt al geruime tijd opgeknapt, maar het dak is weer dicht en het kruis met de windwijzer staat weer op de toren. Het zadeldak heeft nu twee luikjes in plaats van één, dat is gedaan omdat het zo makkelijker is om de vlaggenmast te plaatsen. Eerder bleef de vlag geregeld in het kruis op het dak hangen door de wind.