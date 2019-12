'Dreigmails' voor leden van Wetterskip Fryslân

Een paar honderd boeren kwamen maandag al naar de vergadering van het algemeen bestuur over de verhoging om te protesteren.

Over twee weken neemt het algemeen bestuur een definitief besluit en in de mails die binnenkwamen werd hen gezegd dat de moeten voldoen aan de eisen van de boeren. Doen ze dat niet dan zou het wel eens uit de hand kunnen lopen.

Zo schrijft een van de boeren: "Ik hoop dat jullie er wat mee gaan doen en onze eisen te accepteren. Zo niet nou dan kan het nog wel eens raar gaan later deze maand."

Wetterskip Fryslân neemt de zaak hoog op en is in overleg met de politie over vervolgstappen.