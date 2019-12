Woningbouwcorporatie vervangt achthonderd cv-ketels

De ketels moesten eigenlijk nog twee jaar mee, maar Wonen Noordwest Friesland heeft desondanks besloten ze eerder te vervangen. De woningbouwcorporatie wilde dat eerder dit jaar nog niet. De familie Veldema uit Dronryp kwam toen in het nieuws, omdat hun cv-ketel is ontploft.

Is er na het ongeluk in Dronryp niet te lang gewacht? "Nou, daar is niet echt brand ontstaan. Er is wel kortsluiting in de ketel geweest en er is rook ontstaan. Het kon wel anders zijn afgelopen, dat ben ik met u eens. Maar er zijn geen andere situaties bekend. Wel zijn er geregeld storingen, maar bij normaal onderhoud gebeurt er niets," zegt manager vastgoed Gerard van Keulen van de woningbouwcorporatie.

Meer onderhoud en storingen

In huurwoningen van Wonen Noordwest Friesland zijn veel ketels van Agpo Ferolli geplaatst. Van de 4.000 huurwoningen van de corporatie worden zo'n 800 ketels vervangen.

"De ketels zijn nog niet afgeschreven, normaal vervangen wij na 17 jaar. Wij zitten nu bijna op 15 jaar, dus vanwege de onderhoudsgevoeligheid van de ketels en de onrust bij sommige bewoners hebben we er nu voor gekozen ze eerder te vervangen. Dus daar is volgend jaar extra budget voor in de begroting. Dat is financieel geen probleem, we halen enkel het vervangen wat naar voren."

Volgend jaar vervangen

Installatiebedrijf Feenstra gaat vanaf begin volgend jaar de ketels vervangen. Dat moet in totaal maximaal twee jaar duren. Een precieze planning moet nog bekend worden gemaakt, zegt Gerard van Keulen.

Er zijn de afgelopen periode al maatregelen genomen. "Alle ketels hebben wij een extra onderhoudsbeurt gegeven en als er mensen ongerust zijn, gaan er daar nog eens heen. Wij zitten niet in over gevaarlijke situaties. Maar omdat ze onderhoudsintensiever worden en vaker storingen krijgen, willen we er eerder vanaf," zegt Van Keulen.