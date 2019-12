Overheden trekken stekker uit Pilot Omgevingswet gemeente Waadhoeke

Die nieuwe Omgevingswet wordt in 2021 in Nederland ingevoerd met als doelen: kortere doorlooptijden voor vergunningen en bestemmingsplannen, het niet meer betrekken van de bevolking bij ruimtelijke plannen en meer eenvoudige regelgeving. De nieuwe wet schrijft initiatiefnemers van een nieuwbouwplan voor dat ze de directe omgeving al bij de plannen betrekken voordat het plan bij de gemeente wordt ingediend.

'Verwachtingen en doelen liepen uiteen'

Provincie, gemeente en waterschap komen nu tot de conclusie dat zij zich beter kunnen richten op het invoeren van de wet. De pilot is in 2018 begonnen, maar volgens de gemeente bleek dat de 'verwachtingen van de deelnemende partijen over de werkwijze en de doelen uit elkaar liepen.'

Geen energie meer

De inschatting van de partijen is dat het vinden van een nieuwe vorm te veel tijd en energie zal kosten. Er lopen nog initiatieven binnen de pilot, volgens de overheden krijgen de initiatiefnemers daarvan bericht.