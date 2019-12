Friese ijsclubs vieren eeuwfeest: "We moeten ijs hebben, de jeugd moet schaatsen"

Ook in Dokkum gaat het goed met de ijsclub. "We zijn de oudste ijsvereniging ter wereld, we bestaan al 176 jaar. Maar we moeten ijs hebben. We hebben net een nieuw gebouw gekregen voor koek en zopie", zei iemand van de Dokkumer vereniging. De club heeft genoeg leden, ook al ligt er geen ijs.

De oprichter van de 'Bond van IJsclubs', Evert Rinsma, was er zogenaamd bij en sprak de aanwezigen toe. "De KNSB moest niets hebben van het kortebaanschaatsen. Men noemde het verouderde kermispretjes. Friesland kwam in verzet, want Friesland hield van kortebaanschaatsen."