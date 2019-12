Friso Boode en Jurjen Bosma stoppen bij LDODK

Oud-international Boode (31), die met Oranje wereld- en Europees kampioen werd, kwam in 2016 naar de club in Gorredijk. Eerder speelde hij voor Nic. en TOP. Met die laatste club werd Boode al een keer landskampioen. Dat lukte hem met LDODK nog niet.

Bosma (29) speelt al zijn hele leven bij de club. Hij maakte zijn meeste minuten in het tweede van LDODK. Onder Erik Wolsink kwam hij vaker in actie voor het eerste. Dat is dit jaar minder, omdat jongere spelers de voorkeur krijgen bij invalbeurten.

Afscheid met een titel?

Met LDODK 2 werd Bosma vorig seizoen kampioen in de veldcompetitie. Momenteel staan LDODK 1 en 2 bovenaan in zowel de veld- als zaalcompetitie. Boode en Bosma willen afscheid nemen met een titel. Voor LDODK 1 zou dat een primeur zijn.