Politie Noord-Nederland bezig met grootste bankoplichting-onderzoek ooit

Banken belangrijk

Banken spelen een belangrijke rol bij het opsporen van criminelen die geldezels inzetten om gestolen geld door te sluizen. Moniek de Nooij is adviseur veiligheidszaken bij de Volksbank. "Alle banken waarschuwen voor dit fenomeen om hier niet in te trappen. Want het gaat soms om grote bedragen."

De banken volgen iedere dag de gegevens van alle klanten. "We kijken naar afwijkend rekeninggebruik. Een jongen die alleen maar wat zakgeld krijgt en dat gebruikt in de supermarkt maar die opeens honderden euro's krijgt die vervolgens cash worden opgenomen, die valt op." In zo'n geval blokkeert de bank de rekening en wordt de politie erbij gehaald.