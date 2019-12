Aantal doden door vallen in Fryslân lager dan landelijk gemiddelde

Het aantal doden door een val is opnieuw toegenomen, dat is al zo'n tien jaar het geval. Een van de belangrijkste oorzaken daarvan is de vergrijzing, oudere mensen lopen meer kans op een fatale val. "Ze staan minder sterk op hun benen en hebben broze botten", zegt Dick ter Steege van het CBS. "Maar ook dementie speelt een rol."

Provinciaal gezien ligt in Limburg het aantal mensen dat om het leven komt door een val met 33 op de 100.000 het hoogst. In Flevoland met 18 het laagst.

In het overzicht is het aantal doden door een val met een fiets of scootmobiel niet meegenomen.