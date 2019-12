LTO Noord houdt pilotgebieden in de gaten om bodemdaling tegen te gaan

"Binnen het bestuurlijk overleg Veenweide hebben wij een zetel, die zetel wordt vertegenwoordigd door al onze landbouwpartijen. Ik denk dat wij wel invloed hebben, we hebben veel praktische en theoretische kennis," ment Peet Sterkenburgh van LTO Noord.

"Het rapport is gemaakt op basis van onderzoeken, die voor een deel nog lopen. De volgende stap is dat wij in enkele pilotgebieden eens aan de slag gaan. Wij moeten uitzoeken hoe het in de praktijk werkt, zo kun je het nog bijsturen."

Verder onderzoek

Volgens Sterkenburgh is het belangrijk om uit te zoeken wat precies de bodemdaling is, maar ook hoe het met de CO2-beperking zit. "Op basis van het onderzoek kun je de instrumentenkoffer aanpassen. Wageningen heeft wel onderzoek gedaan naar de CO2-uitstoot, maar toepassing in het noorden geeft wel wisselende uitkomsten. Dus daar moet nog verder onderzoek naar worden gedaan."

Proeven met druk- en onderwaterdrainage geven volgens Sterkenburgh een goed resultaat. Maar volgens hem is er wel een regeling nodig voor drainage, want er moet wel toekomst blijven voor de veenweideboeren.

Pilotgebieden

Het is wel tijd dat er echt wat gebeurt, geeft ook Sterkenburgh toe. Er wordt al lang gesproken, nu is het tijd voor maatregelen. "Daar moet je de ruimte voor geven, daarom zijn er nu de pilotgebieden Aldeboarn-De Deelen en Hegewarren."