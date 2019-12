Nieuwe wensenambulance voor Noord-Nederland feestelijk onthuld

Een dag naar de dierentuin, even naar de nieuwe woning van je dochter kijken, een bezoek aan de kleinkinderen of nog één keer naar Ameland. Het klinkt allemaal misschien niet zo bijzonder, maar als je ernstig ziek bent is het vaak niet mogelijk dit soort dingen te doen. De wensenambulance kan dan uitkomt bieden. De organisatie die het verhuur regelt was aan een nieuwe wagen toe en die werd dinsdag feestelijk in gebruik genomen.

Sponsoracties

Door allerhande sponsoracties en kleine en grote giften van schoolkinderen tot motorclubs werd er genoeg geld ingezameld voor de nieuwe auto. Een vereniging kwam zelfs met een bijdrage van bijna 15.000 euro. Tien jaar geleden begonnen de vrijwilligers van de Stichting Wensambulance Noord-Nederland met een gebruikte wagen. In die tien jaar heeft de organisatie meer dan 600 wensen vervuld in Fryslân, Groningen en Drenthe.

Uit Spanje

De nagelnieuwe ambulance is in Spanje gebouwd en ingericht naar alle specifieke wensen die de stichting had. Zo is bijvoorbeeld het comfort van de brancard verhoogd met een elektrisch exemplaar. Dat is fijner voor de patiënt en ook voor de vrijwilligers die op de ambulance meehelpen. De nieuwe wagen is nog niet helemaal klaar. Het interieur wordt nog zo aangepast dat het rust uitstraalt voor de patiënt.