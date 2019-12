Yaroslava (14) gaat 2000 handtekeningen tegen uitzetting aanbieden aan Kamerlid Voordewind

Leerlingen van christelijk gymnasium Beyers Naudé in Leeuwarden zijn al sinds vorige week in actie om te proberen de uitzetting van Yaroslava Tymts en haar vader, moeder, broertje (7) en zusje (3) te voorkomen. De familie woont nu in het AZC in Sint Annaparochie, maar komt van oorsprong van de Krim in Oekraïne.