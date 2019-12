Gesloten geldautomaten: wat betekent dat voor omwonenden?

De automaat aan de Bleeklaan is nog maar een dag gesloten, maar Hans Groenia, die een zaak heeft in hetzelfde pand als de pinautomaat, kreeg al vele mensen over de vloer. "Iedereen vraagt wat er met de pinautomaat gebeurd is", verzucht Groenia. Hij heeft al meer dan tien mensen bij hem binnen gehad.

De klanten van ABN zijn volgens hem nooit goed geïnformeerd over de maatregel. Zelf staat hij ook niet helemaal achter de sluiting, omdat hij eigenaar is van een groothandel, waar klanten niet kunnen pinnen. De ABN zat voor hem op een goede plek. Groenia: "Wij zitten al tien jaar in dit pand en we hebben nog nooit een plofkraak gehad. Ik vind de regel dan ook wat overtrokken."