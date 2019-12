Drie verdachten aangehouden in groot politieonderzoek naar hennepteelt

De aanhoudingen volgen na invallen in juni van dit jaar. Bij die invallen werden onder anderen panden in Leeuwarden, de haven van Terherne en een loods in Harkema doorzocht. Na berekeningen blijkt dat de verdachten met de kwekerij in ieder geval 700.000 verdiend hebben.

De woningen van de verdachten en een horecapand aan de Noordkade in Drachten zijn door de politie onderzocht op aanvullend bewijs. Daar is een kilo droge hennep gevonden en ook werd apparatuur voor bedrijfsmatige hennepteelt aangetroffen. De politie is nog altijd bezig met het onderzoek en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten..