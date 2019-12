Mix van oplossingen biedt beste kansen tegen bodemdaling veenweidegebieden

Dat staat in de maatschappelijke kosten-batenanalyse van de provincie en Wetterskip Fryslân over mogelijke maatregelen om verdere bodemdaling te voorkomen. Het uitgangspunt is dat er een 'duurzaam toekomstperspectief' komt voor de landbouw.

Niets doen is geen alternatief, want dan worden de problemen in het gebied alleen maar groter, zeggen gedeputeerde Douwe Hoogland en waterschapsbestuurder Jan van Weperen. In januari worden de mogelijke oplossingen voorgedragen aan de Provinciale Staten en het waterschapsbestuur.