Schrijfster Janny van der Molen wil zich inzetten voor kinderen in Venezuela

Van der Molen was te gast op een Joodse school om over Anne Frank te praten. Op deze school zaten voorheen vijfduizend leerlingen, maar momenteel heeft de school nog maar zevenhonderd kinderen. Er heerst op sommige plekken een antisemitische stemming en de mensen die het land kunnen verlaten, gaan ook daadwerkelijk weg. "Toen ik vroeg of ik naar de wc mocht, bleek dat ze al een paar dagen geen water hadden. Kun je je dat voorstellen, op een school met zevenhonderd kinderen?"

Janny noemt nog een voorbeeld: "Een flat van 20 hoog zonder stroom. En het gaat ook vaak mis met geld. Zo ben ik uit eten geweest voor een miljoen. Dus de basisdingen werken niet meer."

Goede maaltijd

Van der Molen was samen met schrijver Abdolah in Venezuela. De Venezuelanen waardeerden het dat ze de moeite namen om naar hun land te komen. Janny van der Molen wil de kinderen helpen door een centrale keuken te financieren waar de kinderen één keer per dag een goede maaltijd kunnen krijgen. Op de scholen die ze in Nederland bezoekt, wil ze mensen om geld vragen. Mensen die zelf actie willen ondernemen voor de kinderen in Venezuela kunnen via Facebook in contact komen met Janny van der Molen.