UPDATE: Twee gewonden bij ongeluk met meerdere auto's op A7 bij Drachten

De hulpdiensten kwamen in grote getale ter plaatse om de gewonden te behandelen. Het is niet bekend hoeveel auto's bij het ongeluk betrokken waren. De file was maximaal een kilometer lang, op het traject van Heerenveen naar Groningen. Rijkswaterstaat adviseerde automobilisten om via de A32 en A28 richting Zwolle te rijden om in Groningen te komen.

Op de weg van Groningen stond ook een aantal kilometers file door mensen die naar het ongeluk keken. De files zijn ondertussen weer opgelost.