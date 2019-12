Provincie steekt miljoen in bestrijding watercrassula op Terschelling

Het afgelopen jaar is al hard gewerkt aan het verwijderen van de watercrassula uit de duinvalleien Grote Plak en Klein Meisterplak bij Midsland-aan-Zee. Maar omdat de plant nog wel voorkomt in andere duinvalleien wil de provincie nu doorpakken, want anders bestaat de kans dat eerdere inspanningen tevergeefs zijn geweest.