Tweede Kamer wil toch betere bereikbaarheid Thialf via spoor

Volgens de NS is het met de huidige dienstregeling onmogelijk om treinen daar te laten stoppen. PvdA-Kamerlid Moorlag nam daar geen genoegen mee en diende een motie in. Hij wil dat de regering met de NS in overleg gaat om de bereikbaarheid van het ijsstadion te verbeteren. Een grote meerderheid van de Tweede Kamer heeft zijn motie dinsdag aangenomen.

Bij het overleg zouden ook de gemeente Heerenveen en Provincie Fryslân moeten aanschuiven. Moorlag wil dat Thialf in elk geval bij grote schaatsevenementen over het spoor bereikbaar is.