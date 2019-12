Hoe herken je een psychose? GGZ Fryslân houdt er een inloopavond over

Nu en dan horen we er weleens iets over: iemand die een psychose heeft en onder invloed daarvan vreemde dingen doet. De ergste gevallen halen het nieuws. Bijvoorbeeld de man die er van wordt verdacht dat hij in een bioscoop in Groningen twee mensen heeft omgebracht, zou dat hebben gedaan terwijl hij in een psychose zat.

Een psychose kan beangstigend zijn voor mensen die er mee te maken krijgen. Voor de mensen die zelf zo'n psychose krijgen, maar ook voor degenen om hen heen. Voor al die mensen is er dinsdag 17 december een informatieavond in Leeuwarden. Volgens GGZ Fryslân bestaat er nog veel onduidelijkheid over wat een psychose is en wat het betekent voor patiënten, familie, vrienden en kennissen.

Wat is een psychose?

Sommigen nemen de wereld om zich heen anders waar dan andere mensen. Ze zien, horen of voelen dingen bijvoorbeeld anders. Of misschien zijn ze wel overtuigd van iets dat niet bestaat. Dan kan het zijn dat ze een psychose hebben. Bij een psychotische stoornis is specialistische behandeling nodig. Een huisarts kan de patiënt aanmelden bij een gespecialiseerde instelling, zoals GGZ Fryslân.

Volgens Boudien van der Pol van GGZ Fryslân zijn er niet meer verwarde mensen bij gekomen op straat, maar vallen ze meer op. "Ik denk dat de media er heel veel aandacht aan besteden en dat maakt dat mensen meer om zich heen kijken."