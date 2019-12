Strafrechtelijk onderzoek naar te veel lawaai gaswinning Noordwolde

RTV Oost heeft de bevestiging daarvan gekregen van een woordvoerder van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam.

Meer onderzoeken

Het nieuwe onderzoek is het vierde lopende onderzoek naar overtredingen in de mijnbouw in onze regio. Het OM kijkt ook al naar overtredingen die Vermilion heeft begaan met versnelde gaswinning in Vinkega en in Wapse nabij Diever. In deze gevallen zou het Canadese bedrijf substantieel meer en sneller gas hebben gewonnen dan de vergunningen toelaten. Een vierde onderzoek loopt naar strafrechtelijke overtredingen bij mijnbouwactiviteiten in Hardenberg.

Hels kabaal

Vorige week kwam een Facebookfilmpje in de media waarop te horen is hoeveel kabaal er wordt gemaakt bij een diepboring van gaswinner Vermilion. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) legde een last onder dwangsom op van 50.000 euro per overtreding. SodM had tot dan toe al twaalf geluidsovertredingen geconstateerd. Bij iedere volgende overtreding ontvangt het bedrijf een dwangsom van 50.000 euro met een maximum van 600.000 euro.

Onderzoek versnelde gaswinning Diever

Het OM onderzoekt de kwestie rond versnelde gaswinning in Diever al sinds 2017. Eerder werd gemeld dat dat strafrechtelijk onderzoek is afgerond en dat het OM bezig was met het bepalen van de strafmaat. Volgens woordvoerder Nijhof van het OM heeft de Officier van Justitie laten weten dat dat onderzoek nog steeds gaande is.

Risicogebied

De velden in Noordwolde, Vinkega, Diever en Nijensleek liggen in het grensgebied van Fryslân, Overijssel en Drenthe. Ze zijn onderdeel van een gebied van negen gasvelden, die deels met elkaar in verbinding staan. Samen vormen ze één groot risicogebied dat drie provincies overstijgt.