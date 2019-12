Verstekeling op boot: kat vaart mee naar Terschelling en terug naar Harlingen

In Harlingen werd de dierenambulance gebeld. Die heeft de kat meegenomen. De kat heeft een chip, maar het telefoonnummer daarop was niet bereikbaar. "Zeddam is 150 kilometer van Harlingen. Dat is een hele tippel," zegt matroos Joris Dam fan Doeksen.

Meegereden naar Fryslân?

Richard Bijman van de dierenambulance Waadhoeke wist wel raad. Bij een dierenarts in Doetinchem kwamen ze erachter dat de kat van een familie in Zeddam is. Mogelijk is het dier illegaal met een auto meegereden naar Fryslân, of wel of niet bedoeld met de familie zelf.

Bijman heeft collega-dierenambulances gevraagd bij de eigenaren langs te rijden. Zolang het contact nog niet is gelegd, blijft de kat in het asiel in Leeuwarden.