Bedrijven doen proef met vervoeren betonvloeren over het water

Het transport over het water heeft veel voordelen. Het is voor de bedrijven heel belangrijk dat ze op tijd kunnen leveren. Tegelijkertijd zien ze dat het vooral in de Randstad steeds drukker wordt. "Het vergt wel een goede planning van twee of drie weken van tevoren", vertelt Freerk Lautenbag van transportbedrijf Combex.

Vervoer over water

Ze doen daarom nu een proef met vervoer over het water. De vloeren worden in speciale containers vervoerd, vanaf de containerterminal van MCS in Leeuwarden. Het transport over het water is beter voor het milieu dan over de weg. "We kunnen over water veel meer transporteren", zegt Lautenbag.

De drie bedrijven zijn blij met de samenwerking. "Door samen te werken kom je verder in deze tijd", zegt Lautenbag. Combex en betonbedrijf VBI zitten naast elkaar op het bouwterrein bij Schuilenburg. Containertransporteur MCS is daarbij gekomen omdat zij transport over het water regelen.