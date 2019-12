Met de Wâldmobyl op spijkerbanden naar Noordkaap voor goed doel

Wâldpykmobiel met spijkerbanden

"Een collega had al eens eerder meegedaan aan de tocht en het is ook al eens op tv geweest. Door de sneeuw rijden in het donker, de zon zien opkomen en al die rendieren. Het lijkt ons geweldig om mee te doen. Het is een soort jongensdroom", vertelt Rypke Procee. Met de Wâldpykmobiel, een Toyota Landcruiser, rijden ze naar de Noordkaap.

Autorally-ervaring is niet beslist noodzakelijk voor de tocht. De mannen hebben wel informatie opgedaan op een bijeenkomst waar ook mensen aanwezig waren die de tocht al eens hebben gereden. "Daar hoor je allemaal handige tips, zoals spijkerbanden, optimale verlichting, koelvloeistof tot -40 en vaseline op de rubbers tegen bevriezing."

Hoe ziet de tocht eruit?

De route weten ze nog niet. Ze krijgen steeds sms'jes met een deel van de route. Die gaat kriskras door Scandinavië via Lapland naar de Noordkaap.

De Drachtsters rijden voor twee goede doelen. Jaap Nicolai en Rypke Procee hebben kinderboerderij De Naturij in Drachten uitgekozen. Procee: "De Naturij is een prachtige plek voor kinderen en mensen met een beperking. Wij willen geld bijeen brengen zodat mensen die een het niet kunnen betalen, er toch een bezoek kunnen brengen. |"

Harm van der Veen en Koos Tamminga rijden met een andere auto voor de Stichting Jurgen. "Jurgen is een jongen met een meervoudige beperking die moet leren communiceren. Daarvoor is therapie noodzakelijk en daar is geld voor nodig," legt Procee uit.

Op de site waldpiken.nl zijn de mannen te volgen op hun tocht.