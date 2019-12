Fries betaalt gemiddeld het minst voor zijn autoverzekering

Een gemiddelde jaarpremie voor een WA-autoverzekering in onze provincie kost 502,17 euro, terwijl de gemiddelde Nederlander 603 euro per jaar betaalt. Ook bij de twee andere dekkingsvormen zijn grote verschillen. Voor een WA+-verzekering betalen we hier in Fryslân 547 euro per jaar, in vergelijking met 666 euro landelijk. Ook bij een volledige dekking is het verschil ruim 172 euro.

Zuid-Holland is het duurst

Voor jongeren ligt het verzekeringsbedrag hoger, maar alsnog zijn Friezen tientallen of soms honderden euro's per jaar goedkoper uit. In Zuid-Holland betalen inwoners het meest voor hun autoverzekering: de jaarpremie voor alleen WA-dekking is daar gemiddeld 721 euro; meer dan tweehonderd euro hoger dan in Friesland.