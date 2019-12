Boeren lopen boos weg bij commissievergadering Wetterskip

Nynke Koopmans heeft wel begrip voor de teleurstelling van de boeren en de oproer die ontstond. "Dat de sfeer omsloeg, daar kunnen wij niets aan doen. Ik snap dat wel. De boeren komen hier met een heel serieuze boodschap. De bestuurders gaan boven zitten en komen niet even naar beneden om de boeren aan te horen. Ik snap wel dat je dan boos wordt."

"Onvrede duidelijk gevoeld"

De boodschap van de boeren is wel overgekomen, zegt het Wetterskip. "We snappen de onvrede van de boeren. Ik heb het heel duidelijk gevoeld," zei Jan van Weperen van het dagelijks bestuur van het Wetterskip Fryslân. "Ik heb mij geen zorgen gemaakt dat het finaal uit de hand zou lopen, maar de boeren waren wel serieus.

Toch weet Van Weperen niet of iedereen zich wel veilig voelde. "We gaan evalueren of er ook angst onder het personeel is geweest. Zolang mensen zich niet persoonlijk bedreigd hebben gevoeld is alles goed gegaan. Ik ben tevreden dat alles ordentelijk verlopen is," geeft hij aan.

Zijn de boeren gehoord?

Van Weperen zegt ook dat Wetterskip Fryslân zo goed mogelijk geprobeerd heeft de boeren het hoe en waarom duidelijk te maken. "Wij hebben geprobeerd ons zo goed mogelijk voor te bereiden op de komst van honderden boeren. Die zijn er gekomen."

"Ik heb niet het gevoel dat de boeren gehoord worden", denkt Nienke Koopmans echter. "De bestuurders doen dit zelf. Zij hebben dit veroorzaakt."

Het besluit over de begroting en de verhoging van de tarieven zal op 17 december.

Nynke Koopmans over de onvrede bij de boeren: