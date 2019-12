Tjerk de Boer bij wereldbeker in Noersoeltan op ploegenachtervolging

De Friezen die er wel bij zijn, zijn Michelle de Jong, Ireen Wüst, Letitia de Jong, Antoinette de Jong, Reina Anema, Jorrit Bergsma, Marwin Talsma en Tjerk de Boer. Die laatste doet mee aan de ploegenachtervolging.

Bij de vierde wereldbeker, een week later in het Japanse Nagano, ontbreken meer grote namen, omdat het niet past in de voorbereiding op de NK afstanden. Dat toernooi is belangrijk met het oog op plaatsing voor het Ek en het WK. Het ontbreken van die grote namen betekent dat veel talenten een kans krijgen, zoals de Friezen Marijke Groenewoud en Harm Visser.