Studenten Friesland College schrijven brieven aan jongeren in nood

Elk jaar organiseert Amnesty International een schrijfactie voor politieke gevangenen. Mensen die vanwege politieke activiteiten of meningen in de gevangenis komen. Ook dit jaar word er op diverse locaties in Fryslân geschreven.

Op het Friesland College houden studenten maandag een schrijfactie. De studenten schrijven zelf brieven maar roepen ook andere studenten en docenten op om een brief te schrijven. Volgens docente Angela van Dijk is het een goede opdracht voor de studenten van de opleiding 'assistent dienstverlening en zorg.' 'Omdat ze het zelf doen is de drempel in de toekomst misschien ook wel wat kleiner om iets voor een ander te doen', zegt Van Dijk.

Vechten voor rechten

Niet alle jongeren zitten vast. Zo komt Marinal Sumoo Ubaldo (22) op voor haar dorp in de Filipijnen dat volledig verwoest werd door de orkaan Yolanda. Nu, zes jaar later, is er nog altijd geen eten, drinken, onderdak, elektriciteit en sanitaire voorzieningen. Marinel wil dat de wereld in actie komt tegen klimaatveranderingen. Met Write for Rights steunt Amnesty International haar strijd voor een menswaardig bestaan met brieven aan de Filipijnse president.

Ook schrijven?

De schrijfdatums zitten allemaal rondom de tiende van december, de internationale 'Dag van de rechten van de mens'. Meeschrijven kan onder meer op 10 december in het Fries Museum. Ook is er op 10 december in Drachten een concert, het jaarlijkse 'Rechten van de Mens'-concert. Schrijven kan door de hele provincie in verschillende dorpen, zoals Burgum, IJlst en Garyp.