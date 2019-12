Honderden geldautomaten ABN Amro dicht: ook in Fryslân sommige afgesloten

ABN Amro heeft over het hele land 470 geldautomaten gesloten, dat is meer dan de helft van alle automaten van de bank in Nederland. De bank wil niet zeggen om welke automaten het precies gaat. Het is wel zeker dat er ook automaten in Fryslân gesloten zijn, onder andere in Leeuwarden. Het is een noodmaatregel tegen plofkraken. De machines zijn dichtgemaakt en leeg. Waarschijnlijk duurt het sluiten weken tot maanden.