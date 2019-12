Dierenwelzijnsorganisatie: burgemeester moet optreden tegen Kallemooi

Burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog mag geen vergunning verlenen voor dierenmishandeling, verklaarde Comité Dierennoodhulp maandag voor de Raad van State. Het comité wil een verbod op het misbruiken van de haan bij het jaarlijkse Kallemooifeest. Volgens het comité is het in strijd met de openbare orde dat een haan drie dagen lang in een mans op achttien meter hoogte zit.