Prominent Willem Verf: "GrienLinks Fryslân heeft gesloten partijcultuur"

Er is bij GroenLinks in Fryslân sprake van een gesloten partijcultuur. Dat zegt oud-fractievoorzitter in Provinciale Staten Willem Verf in It Polytburo. Er is in de partij behoefte aan een tegenbeweging, zo vindt Verf. Hij is kritisch over de gang van zaken in zijn eigen partij, landelijk ook in onze provincie. Zo is er volgens Verf teveel sprake van een top-down-werkwijze. Ook stoort hij zich aan de publieksshows om partijleider Jesse Klaver heen. Verf over hoe het anders moet: