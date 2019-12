Trekkers veroorzaken vertraging op A32, boeren ontvangen bij Wetterskip

Omdat boeren op hun trekkers onderweg zijn naar Wetterskip Fryslân in Leeuwarden, is er verkeershinder op de A32 tussen Akkrum en Grou. Boeren komen vanaf diverse locaties naar de hoofdstad toe, waar een vergadering is van het waterschap en waar gesproken wordt over een tariefsverhoging voor komend jaar. De boeren komen onder andere uit Hitzum, Scharnegoutum en Ryptsjerk vandaan om actie te voeren tegen de plannen. Net na zessen zijn de eerste boeren al ontvangen.