Kollumer bedrijf biedt excuses aan voor Auschwitz-producten

In een reactie laat Bol.com weten dat ze de artikelen 'misplaatst en kwetsend' vinden. "Daarom hebben wij verkooppartner MuchoWow gevraagd dit offline te halen. Binnen het geautomatiseerde systeem waar zij mee werken, is dit over het hoofd gezien."

MuchoWow biedt excuses aan voor diegenen die het kwetsend vonden, geeft bol.com aan.

"We werken met een geautomatiseerd systeem, daarom is dit niet opgevallen", zegt een woordvoerder van MuchoWow. "We hebben het product niet gezien. We hebben een aanbod van meer dan een miljoen producten, en dit is door de filters gegaan." Bij MuchoWow werkt nu een team om te checken of ze niet nog meer producten aanbieden die niet door de beugel kunnen.

"Auschwitz stond in een lijst van bezienswaardigheden, waar automatisch producten van worden aangemaakt", zegt de woordvoerder. MuchoWow biedt haar excuses aan.

Ook op Amazon

Op de website van Amazon werden vergelijkbare vergelijkbare decoraties verkocht voor in de kerstboom. Het museum van Auschwitz noemde dat op Twitter respectloos en vroeg om die producten offline te halen. Die producten waren niet van MuchoWow, zegt het bedrijf.