VIDEO: Wat levert de Lelylijn op aan tijdwinst bij een rit naar Amsterdam?

Ondernemers zitten te springen om de Lelylijn: deze treinverbinding zou vanaf Lelystad, via Heerenveen en Drachten naar Groningen moeten lopen. Ondernemers proberen zoveel mogelijk steun te verzamelen om te laten zien dat de Lelylijn breed gedragen wordt. Daarom is er maandag een groot symposium in de Lawei in Drachten. Verslaggever Lennie Bronsveld nam de proef op de som: hoe lang doet zij over de reis van Drachten naar Amsterdam en wat zou de tijdwinst van de Lelylijn zijn?