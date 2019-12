Minderjarigen kunnen vrij gemakkelijk aan alcohol komen

Bij supermarkten en slijterijen moeten jongeren hun ID laten zien en lopen ze niet met drank de zaak uit, maar in een drukke kroeg blijft dat er wel eens bij. Ook komt het voor dat een ouder persoon de drank in de supermarkt koopt voor de jongere.

De Friese gemeenten hebben deze 252 hotspots uit dit onderzoek nu goed in beeld en kunnen op basis daarvan specifieke en efficiënte preventie- en nalevingsacties opzetten. Om zo op plaatsen waar het 't meest nodig is het alcoholgebruik onder minderjarigen te verminderen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat jongeren minder - of niet - drinken in een omgeving waar geen alcohol is.

Van de 12- tot 17-jarigen zegt 38 procent ooit alcohol gedronken te hebben. Een vijfde deel geeft aan in de laatste vier weken vijf of meer drankjes genuttigd te hebben en 15 procent zegt in de afgelopen maand dronken te zijn geweest.