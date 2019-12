Lagere maximumsnelheid geldt vanaf 16 maart

Het kabinet besloot in november om de maximumsnelheid overdag terug te brengen naar 100 kilometer per uur om zo minder stikstof uit te stoten. Dat zou weer ruimte geven aan projecten in de bouw. Eerder dit jaar bepaalde de Raad van Staat dat de Nederlandse aanpak tegen stikstof niet goed is.

Natuur onder druk door stikstof

Door de stikstof die in Nederland op de grond neerslaat, onder meer door de uitstoot in de agrarische sector en het verkeer, staat de biodiversiteit in kwetsbare natuurgebieden in Nederland al jaren onder druk.

Rijkswaterstaat zal tussen donderdag 12 maart en maandag 16 maart de nieuwe verkeersborden plaatsen. De nieuwe snelheden gelden met ingang van 16 maart om zes uur 's ochtends.

Na zeven uur 's avonds blijft de maximumsnelheid zoals deze nu ook is, dus 120 of 130 kilometer per uur.