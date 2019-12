Gemeente Harlingen heeft gelijk: niet enkel Wopke Klaver mag huizen bouwen

Al in 2004 werd het eerste bestemmingsplan ondertekend voor de nieuw te bouwen wijk Ludinga. Volgens Klaver stond daarin dat de gemeente alleen in Ludinga niete huizen bouwen laten mag. Volgens de gemeente had Klaver alleen 'exclusiviteit' buiten de grenzen van de stad en mocht de gemeente wel binnen de stadsgrenzen laten bouwen.

Jarenlang stonden Klaver en de gemeente tegenover elkaar in de zaak. Zo gaf de rechter in 2016 de gemeente al gelijk, maar daar was Klaver tegen in hoger beroep gegaan.