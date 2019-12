Zes inbraken in één weekend in Leeuwarden en Stiens

In Stiens vernielden inbrekers in twee huizen een raam of kozijn, maar in beide gevallen is waarschijnlijk niets gestolen. Bewoners van de Gale Hemkesstraat in Leeuwarden hadden minder geluk: daar slopen de inbrekers zaterdagmorgen voege naar binnen en namen sieraden mee. Aan het Zuidvliet in de stad hebben inbrekers een Xbox en een laptop gestolen.

Aan de Geraniumstraat in Leeuwarden is zaterdagnacht een tas gestolen, nadat de achterdeur werd opengebroken. De inhoud van die tas is onbekend.

Ook aan de Troelstraweg in Leeuwarden probeerden inbrekers een huis binnen te komen. Daar werd glasgerinkel gehoord, waarna de inbrekers zijn gevlucht zonder iets mee te nemen.