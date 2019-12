Drachtster krijgt twee keer werkstraf voor oplichting via Marktplaats

Het was niet de eerste keer dat de Drachtster voor dit vergrijp werd veroordeeld. Eerder had de kinderrechter hem ook al een voorwaardelijke straf opgelegd. Omdat hij nu weer in de fout is gegaan, moet hij die straf ook doen. Het gaat dan om en werkstraf van 40 uur.

De man gebruikte voor de verkoop de Marktplaats-accounts van anderen. De inlog-gegevens die hij daarvoor nodig had, had hij gekocht via Instagram.

Volgens de Drachtster werd hij door iemand gedwongen tot de oplichting, maar dat geloofde de rechter niet.