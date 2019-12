Maak kennis met Ingrid Spijkers, de nieuwe hoofdredacteur van Omrop Fryslân

Thea van der Schaaf interviewde Spijkers voor Each & Ear, het ledenblad van de Freonen fan Omrop Fryslân.

Ingrid Spijkers is geboren en getogen op de Noord-Brabantse klei in het vestingsstadje Willemstad. Een stadje tien minuten van Zuid-Holland, een halfuur vanaf het strand van Zeeland en drie kwartier van het centrum van Antwerpen. De liefde voor de journalistiek zat er al vroeg in. De liefde voor Fryslân kwam daar bij toen ze Gerrit Hofstra tegen het lijf liep.

"Gerrit en ik studeerden beide aan de school voor journalistiek in Tilburg toen we een relatie kregen. Toen hij aan het werk kon bij Omrop Fryslân ben ik met hem meegegaan. Toen de Omrop in 1994 begon met televisie kon ik er als freelancer aan de slag. Eerst als nieuwsverslaggever en later bij het ontwikkelen en produceren van programma's."

"Dat eerste jaar bij de Omrop was fantastisch", vervolgt Spijkers. "Binnen een jaar kende ik alle dorpen bij naam, was ik overal geweest, wist ik overal de weg en had ik mezelf het Fries eigengemaakt. Inhoudelijk herinner ik me de grote zaken in die eerste jaren: Meindert Tjoelker en Marianne Vaatstra. Die diversiteit in het journalistieke werk heeft me altijd aangesproken."

Wat trok je om in de journalistiek aan het werk te gaan?

"Ik kom uit de generatie waarin het achtuurjournaal heilig was en we de krant van voor naar achteren lazen. Het leek me prachtig om wanneer er iets gebeurde in de wereld, je daar dan bij was. Ik was een heel maatschappelijk betrokken meisje en nieuwsgierig naar hoe de wereld in elkaar stak. Geschiedenis, aardrijkskunde en economie waren mijn favoriete vakken."

Naast Omrop Fryslân heeft Ingrid Spijkers gewerkt voor verschillende andere media, zoals het ANP, kranten en vakbladen. Ze is een van de oprichters van Wij van PS, eerder PS Producties. De laatste jaren werkte ze als zelfstandige voor verschillende opdrachtgevers en (multimediale) projecten in Fryslân.

"Volgend jaar word ik 50, misschien is het wel daarom dat deze zomer de vraag bij mezelf begon te spelen 'wat wil ik dan nog?' Mijn conclusie was dat ik terug wilde naar de journalistiek, omdat dat is wat me altijd heeft gedreven. En toen kwam die vacature van hoofdredacteur bij Omrop Fryslân in beeld."

Hoe heb je je voorbereid op je functie?

"Ik heb geprobeerd de Omrop net zo objectief te volgen als ik al deed. Uiteindelijk ben ik zelf ook een fan de luisteraars, kijkers en gebruikers van sociale media waaruit het publiek van de Omrop bestaat. Ik heb geprobeerd met de ogen en oren te kijken en te luisteren van die mensen waar ik voor aan het werk ga."

Hoe kijk je tegen jezelf als hoofdredacteur aan?

"Omrop Fryslân is een prachtig bedrijf. Uit de nieuwe koers waar de Omrop mee bezig is, spreekt ambitie. Omrop Fryslân wil een actieve rol spelen in onderwerpen die Friezen raken. Daarbij een verbindende factor zijn en verdieping brengen in de onderwerpen. De Omrop wil daarin vooroplopen. Ik hoop echt van harte daaraan te kunnen bijdragen. Niet door te vertellen hoe het moet - want de mensen hier verstaan hun vak goed genoeg - maar wel door er te zijn en de nieuwe koers handen en voeten te geven."

Ingrid Spijkers woont met Gerrit Hofstra aan de rand van Leeuwarden, "tussen de drukte van de stad en de rust van de natuur, precies wat ik nodig heb." Ze hebben twee dochters, Lotte van 20 en Elke van 17. In haar vrije tijd houdt Ingrid van wandelen, fietsen, film kijken én heeft ze met Gerrit een seizoenkaart bij Cambuur. Ze fietste één keer de Elfstedentocht en liep drie keer de Slachtemarathon.