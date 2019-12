Zuidoost-Fryslân vraagt Rijk om 25 miljoen voor behoud leefbaarheid

De gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland en Weststellingwerf, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân steken in de periode 2020-2023 zelf tussen de 50 en 80 miljoen euro in de leefbaarheid. Het geld van het Rijk is daar een aanvulling op.

Het Rijk neemt daar begin volgend jaar een besluit over. Vorige week vroegen de Waddeneilanden om 14 miljoen euro voor het behoud van de leefbaarheid.