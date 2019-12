Herman van der Meer tijdelijk president van rechtbank Noord-Nederland

Het personeel van de rechtbank heeft al een tijdje geen vertrouwen meer in de leiding. Maria van de Schepop, de vorige president, stapte om die reden dan ook op. Van der Meer zal ook onderzoek laten doen naar de situatie bij de rechtbank.

Naast het verbeteren van de onderlinge verhoudingen wordt Van der Meer ook verantwoordelijk voor de werving van een definitieve president. Van der Meer zal in eerste instantie voor een halfjaar aan de slag gaan in het noorden. Hij combineert dat met z'n werk in Amsterdam.