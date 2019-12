Opnames in Burgum voor grootste Nederlandse oorlogsfilm ooit

Het verhaal van De Slag om de Schelde speelt zich af in 1944 en gaat over de militaire operatie van de Geallieerden tegen de Duitsers in België en het zuidwesten van Nederland. "Het gaat over drie jonge mensen die alle drie de oorlog op een verschillende manier meemaken. Uiteindelijk komen die drie verhalen in de film samen", vertelt producer Alain de Levita.

Unieke plek

Een groot deel van de scènes wordt geschoten in Zeeland. De keuze voor de Soestpolder bij Burgum is gemaakt op basis van de robuuste omgeving. "In Zeeland zijn alle dijken verhard, maar in Burgum lijkt het nog op de situatie uit 1944", legt De Levita uit. "Vandaar dat we hier terecht zijn gekomen. Je moet je voorstellen dat Nederland heel erg aangeharkt is. Bijna niets ziet er meer uit als in 1944. Je moet heel erg goed zoeken naar plekjes die zich hiervoor lenen."

In de blubber

In Burgum worden verschillende scènes opgenomen. "We filmen op dit moment een scène waarin piloten zijn neergestort met hun vliegtuig en moeten overleven in de blubber. Ze zijn op zoek naar voedsel en droge plekjes en proberen uit handen van de Duitsers te blijven."

Friese figuranten

In november was een oproep voor mensen die wilden meespelen in de film. "We zochten een stuk of twintig figuranten en die hebben we gevonden", vertelt De Levita. "We kunnen bepaalde scènes met figuranten uit de buurt schieten, zodat de acteurs een beetje warm blijven."

In november volgend jaar is de film in de bioscopen te zien.