Boeren protesteren bij Wetterskip Fryslân over flinke tariefsverhoging

Het is opmerkelijk dat boeren massaal protesteren bij een vergadering van het waterschap, want er zitten verschillende boerenvertegenwoordigers in het waterschapsbestuur. Het is ook nog niet eerder vertoond. De boeren willen met de actie aan de rem trekken.

Agrarische bedrijven krijgen in 2020 mogelijk te maken met een lastenverhoging van 15,3%. Dat is natuurlijk stevig, maar zij zijn niet de enige die meer betalen. Een gezin met een koophuis betaalt volgend jaar 8% meer en een MKB-bedrijf - met minder grond dan een boer - 6% meer. Iedereen moet dus meer betalen.

Geldtekort

Het geldtekort en ook de uitdagingen bij Wetterskip Fryslân zijn groot. Wetterskip Fryslân draait met structureel verlies. Voor dit jaar werd rekening gehouden met een verlies van 5 miljoen, maar door diverse tegenvallers lopen die verliezen op tot zo'n 9 miljoen.

Droge voeten

Ook staat het waterschap voor grote uitdagingen. De zeekering wordt verhoogd - een project van een paar honderd miljoen. En Wetterskip Fryslân is ook een waterschap van de grote getallen. Er zijn, om maar eens wat te noemen, 838 gemalen in Fryslân en 8.200 peilvakken. Daarop bezuinigen kan niet zomaar, want al die gemalen en peilvakken moeten wel worden beheerd. Boeren én burgers hebben er groot belang bij, want dat bepaalt of we droge voeten houden of niet.

Andere manier?

Aan een verhoging van de tarieven valt niet te ontkomen, mogelijk is er ruimte om te kijken naar de manier waarop. Mogelijk komt er op de vergadering een voorstel om de verhoging over meerdere jaren uit te smeren, bijvoorbeeld drie keer vijf procent. De pijn wordt dan verdeeld. Op 17 december valt een beslissing.

Als beide partijen er niet uitkomen, kunnen het dagelijks bestuur en de dijkgraaf een uitnodiging van gedeputeerde Sander de Rouwe verwachten om over de financiële situatie te praten.