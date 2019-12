Vreemde talen steeds minder populair op school: "Ik heb Frans en Duits meteen laten vallen"

Uit hetzelfde onderzoek blijkt echter ook dat leerlingen op de middelbare school geschiedenis, aardrijkskunde en economie steeds leuker beginnen te vinden. Vierdeklassers op het Leeuwarder Lyceum zijn wel te spreken over hun docent geschiedenis. "Hij doet z'n best." Ook hier vallen de talen niet echt in de smaak. "Ik heb Frans en Duits meteen laten vallen", vertelt één van de leerlingen.

Wisselvallige leerlingen

Geschiedenis-docent Michel van Viersum is niet verbaasd over het nieuws dat bepaalde vakken minder goed scoren. Maar dat kan volgend jaar wel weer heel anders zijn, geeft hij aan. "Leerlingen zijn net als het weer, een beetje wisselvallig. Soms zijn ze goed bezig en soms iets minder goed."