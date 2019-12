Weststellingwerf krijgt mogelijk een 'takkenroute'

Momenteel kan snoeihout al wel gratis bij de milieustraat in Wolvega worden gebracht, maar volgens Sociaal Duurzaam Weststellingwerf is dat met name voor mensen zonder auto of kar een bezwaar. Bovendien zou ophalen volgens de partij milieuvriendelijker zijn, als wanneer inwoners allemaal apart hun snoeihout wegbrengen.

De partij wijst op andere gemeenten in Fryslân, die ook al zo'n route hebben, zoals De Fryske Marren.