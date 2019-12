Johan Frisokanaal in Stavoren krijgt tweedehands stalen damwand

De 20-jarige oude houten damwand vlakbij de haven van Stavoren wordt de komende tijd vervangen door een nieuwe damwand van staal. Helemaal nieuw is deze damwand echter niet. "Hij is drie of vier jaar oud", vertelt Van der Ploeg. "De aannemer attendeerde ons op deze damwand. Hij voldoet exact aan de eisen die we hebben. We denken graag aan duurzaamheid en we hoeven nu geen nieuwe damwand te produceren. De circulaire economie noemen we dat ook wel."