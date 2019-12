Bewoners Schiermonnikoog bepalen zelf vuurwerkvrije zones op het eiland

Het aanwijzen van een vuurwerkvrije zone is een democratisch proces. Wanneer een meerderheid in de straat voor zo'n vuurwerkvrije zone kiest, dan kunnen de bewoners bij de gemeente een bordje ophalen, waar op staat dat er geen vuurwerk mag worden afgestoken in die straat.

Meer vraag

Initiatiefnemer Harry Alers is blij met het besluit van de gemeente om het aanwijzen van vuurwerkvrije zones aan de bewoners over te laten. "Jaarlijks zijn er heel veel mensen die rond oudjaar aangeven dat ze liever geen vuurwerk op het eiland willen. Denk aan oogartsen, de spoedeisende hulp en handhavers. Het valt me op dat steeds meer mensen voor vuurwerkvrije zones kiezen. Zeker als je op een eiland woont waar rust, ruimte en natuur in het DNA zitten. En waar heel veel mensen aandacht hebben voor de huisdieren die van slag raken."

Lastig punt

Op de vraag of Alers geen problemen tussen bewoners in een straat verwacht, moet hij toegeven dat het democratische proces hier en daar voor strubbelingen kan zorgen. "De bedoeling is dat er over gesproken wordt: vinden we dit wat of willen we wel vuurwerk afsteken in onze straat. Mensen moeten er zelf zien uit te komen. Dat is nog een moeilijk punt, geef ik toe."