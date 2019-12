Fietselfstedentocht gaat weer door kleine dorpjes in kop van Fryslân

Vorig jaar werd de route van de Fietselfstedentocht in de kop van Fryslân omgegooid. Dat besluit werd genomen omdat het fietspad er toen uit lag. In de aangepaste route ging de tocht bij Sint-Annaparochie links richting Nij Altoenae, waardoor de fietsers bij de zeedijk langs richting Holwerd moesten. De dorpen Vrouwbuurt, Alde Leie, Hallum, Marrum, Ferwerd en Blija werden daardoor overgeslagen.

Boze brief

Deze dorpen waren het hier niet mee eens en stuurden een boze brief naar de organisatie. In de brief drongen ze er op aan om de route weer door de dorpen te leiden. Na overleg met de dorpen heeft de organisatie het besluit genomen om de wijziging van vorig jaar terug te draaien.

Genoeg vrijwilligers

"We hebben goede gesprekken gehad met de diverse dorpen", vertelt voorzitter Stephan Rekker. "Het is belangrijk dat de route veilig is en logistiek goed is geregeld. In de dorpen is aangegeven dat er genoeg mensen zullen worden gezocht om als vrijwilliger de tocht in goede banen te leiden."