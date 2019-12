Hoger beroep Kallemooi op Schiermonnikoog: dierenmishandeling of niet?

Wat is de geschiedenis van Kallemooi?

De Kallemooi is eigenlijk een zogenoemde 'Meiboom,' het planten daarvan is een oud vruchtbaarheidsgebruik dat in grote delen van Europa voorkwam om het voorjaar te vieren. Op Schiermonnikoog is de viering verschoven naar de pinksterdagen. In het verleden zouden er ook zulke meibomen in Hindeloopen, Paesens en Wierum hebben gestaan.

De commissie zegt dat het feest in in 1492 op Schiermonnikoog werd gehouden. De groene tak en de haan zijn waarschijnlijk de oudste elementen. Eer zijn verschillende verklaringen voor het woord 'Kallemooi'. Het zou kunnen dat 'mooi' van 'mei' komt, en 'kallen' van het Germaanse 'gallus', dat 'haan' betekent. Maar 'kallen' zou ook van 'roepen' kunnen komen. Toch is het wel gevaarlijk om oude cultuurverschijnselen uit een ver verleden door te trekken naar vandaag de dag, omdat tradities altijd veranderen.

Het welzijn van de haan is echter al lang een punt van aandacht, en het ging vroeger niet altijd goed. Zo schreef Waling Dykstra in 1891 in het Fries: "Bij het neerlaten van de kallemooi kan de haan het leven laten, en dit moet ook wel eens gebeurd zijn, maar er wordt toch zorg voor gedragen dat dit niet gebeurt."