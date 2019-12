Staatstoezicht op de Mijnen: "Omgekeerde bewijslast ook buiten Groningen"

De problemen met de gaswinning in Groningen hebben er voor gezorgd dat er nu voor heel Nederland een schadeprotocol komt. Maar buiten Groningen moeten mensen die schade hebben zelf aantonen dat de schade van gas- of zoutwinning komt. Voor Groningen geldt die verplichting niet. Kochelkoren vindt dat op plaatsen waar meerdere ondergrondse activiteiten zijn, zoals in Noord West Fryslân, een zelfde regeling moet komen.

Als er meerdere activiteiten tegelijk plaatsvinden in de ondergrond is het voor een burger praktisch onmogelijk om te bewijzen wat nu precies de oorzaak van de schade is. De afgelopen week heeft ook de VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, een motie aangenomen over dit onderwerp. De VNG is het eens met Kochelkoren en vindt daarbij dat het oneerlijk is dat inwoners van Groningen anders behandeld worden dan de rest van de Nederlanders.